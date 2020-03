"Si llegamos a los mil infectados de coronavirus en España enseño una teta", ese es el titular que un medio de humor satírico ha puesto en boca de Cristina Pedroche. Una afirmación falsa y que ha tenido consecuencias para la zapeadora.

A través de varios stories de Instagram, Pedroche ha desmentido la 'fake new' tras ser acosada en las redes sociales para que enseñara un pecho. "Se publica en esta web esta noticia sobre mí. Se hace viral y ahora tengo muchísimos mensajes que enseñe una teta", comienza la presentadora.

"¿De verdad? ¿De verdad tengo que aclarar que por supuesto nunca he dicho eso? ¿De verdad jugamos con una cosa tan seria como los afectados por el coronavirus?", continúa la colaboradora de Zapeando para finalizar de forma muy rotunda: "Esta sociedad me da asco. Luego no digáis que no necesitamos reivindicar cosas".

En una de las historias se pueden ver varios pantallazos en los que se ve el nivel y el tono de los mensajes que ha recibido. "Dale Pedroche, media aunque sea", "a mí como si se saca las dos" o "estoy esperando la foto de las tetas de la Pedroche", son algunos de los tuits que ha compartido bajo la palabra "asco".

Otro momento destacado

Aruser@s desveló todo lo que necesitas saber de los pantalones transparentes de Cristina Pedroche que han causado sensación.