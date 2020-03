Comprar percebes o papel higiénico: ese es el gran dilema al que se ha enfrentado el presentador de Atresmedia Arturo Valls después de visitar el supermercado y comprar provisiones para su confinamiento en casa.

En las imágenes se puede ver cómo el cómico duda en qué bien se lleva a casa y cómo al tomar la decisión, se viene abajo al elegir los productos de primera necesidad frente a los caprichos.

"Ya he comprado para NO salir de casa, no ha sido fácil", ha comentado al compartir su compra con sus seguidores en Twitter.

Un vídeo de 15 segundos que supera los 1.100 'me gusta' y que refleja a la perfección la situación que se está viviendo en los supermercados de toda España.