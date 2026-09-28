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Alfonso Arús, a los colaborares que votaron por Perú en el Mundial de Comidas de Ibai Llanos: "Mi más sentido pésame"

Más de seis millones de votos han decidido el ganador del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: Venezuela se lleva el título con el pabellón criollo.

Alfonso Arús, a los colaborares que votaron por Perú en el Mundial de Comidas de Ibai Llanos: "Mi más sentido pésame" ndial

Ya tenemos ganador del Mundial de Comidas de Ibai Llanos. Después de más de seis millones de votos, Venezuela se ha impuesto a Perú con el pabellón criollo, que se convierte en el plato ganador de esta competición gastronómica.

Una victoria que Alfonso Arús ha aprovechado para lanzar un mensaje a los colaboradores que apostaron por Perú en las semifinales. "Mi más sentido pésame porque habéis perdido", comenta el presentador, señalando a algunos de sus compañeros. "Vosotros erais de ceviche peruano y ha perdido", recuerda.

Pero la derrota de Perú no es el único disgusto para los colaboradores del programa. "La tortilla de patatas tenía que ganar", comparte Lourdes Tasies, nueva colaboradora de Aruser@s. "La tortilla era escasa respecto a la oferta de otros países", apunta el presentador, que considera que España debería haber apostado por un plato más contundente como "el cocido o un plato combinado".

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