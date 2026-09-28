Alfonso Arús, a los colaborares que votaron por Perú en el Mundial de Comidas de Ibai Llanos: "Mi más sentido pésame"

Más de seis millones de votos han decidido el ganador del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: Venezuela se lleva el título con el pabellón criollo.

Ya tenemos ganador del Mundial de Comidas de Ibai Llanos. Después de más de seis millones de votos, Venezuela se ha impuesto a Perú con el pabellón criollo, que se convierte en el plato ganador de esta competición gastronómica.

Una victoria que Alfonso Arús ha aprovechado para lanzar un mensaje a los colaboradores que apostaron por Perú en las semifinales. "Mi más sentido pésame porque habéis perdido", comenta el presentador, señalando a algunos de sus compañeros. "Vosotros erais de ceviche peruano y ha perdido", recuerda.

Pero la derrota de Perú no es el único disgusto para los colaboradores del programa. "La tortilla de patatas tenía que ganar", comparte Lourdes Tasies, nueva colaboradora de Aruser@s. "La tortilla era escasa respecto a la oferta de otros países", apunta el presentador, que considera que España debería haber apostado por un plato más contundente como "el cocido o un plato combinado".

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