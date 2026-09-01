Miley Cyrus sorprende en redes sociales y se quita el apellido: "Se va a llamar Miley a secas"

Miley Cyrus ha publicado en sus redes sociales un mensaje con únicamente su nombre. Y es que no solo va a cambiar de discográfica sino también su sello y se va a pasar a llamar Miley, a secas.

Miley Cyrus se ha cambiado el nombre y se ha quitado su apellido. Según detalla Tatiana Arús en este vídeo de Aruser@s, la cantante "no solo va a cambiar de discográfica sino también su sello y se va a pasar a llamar Miley, a secas". "Parece ser que quiere consolidar todavía más su carrera", destaca la colaboradora, que abre debate en el plató sobre los cambios de nombre de los cantantes, como Cher o Maluma.

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