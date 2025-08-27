Alfonso Arús, de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Ella ha aguantado mucho, todo tiene un límite"

Alfonso Arús y Angie Cárdenas analizan en este vídeo la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Ella hablaba del demonio que tenía dentro y de sus adicciones, de que pensaba que iba a cambiar".

"En exclusiva la revista 'Semana' nos ofrece la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales", afirma Alfonso Arús en este vídeo de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que, al parecer, "han acabado la relación de forma cordial y no habría terceras personas".

Por otro lado, Jabifus analiza la relación en base a sus signos del zodíaco: "Los signos de aire son muy volubles y a nivel de pareja es un visto y no visto, pueden estar fenomenal y romper de la nada". Además, el colaboradora de Aruser@s destaca que en el próximo programa los analizará más en profundidad con las cartas: "Algo interesante seguro que sale".

Por otro otro lado, Alfonso Arús confiesa que la separación del hijo de Isabel Pantoja con su mujer "muy sorprendente no es". "Ella ha aguantado mucho", destaca, por su parte, Angie Cárdenas que recuerda cómo la propia Irene Rosales hablaba "del demonio que tenía dentro" Kiko Rivera: "Ella hablaba de sus adicciones y de que pensaba que iba a cambiar".

"Ella ha aguantado muchísimo y, a veces, todo tiene un límite", sentencia Alfonso Arús.