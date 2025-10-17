María Pombo desvela por qué su hijo Martín dijo "gilipollas" en el colegio: "Dijo que su mamá se lo llamaba a su papá"

María Pombo desvela en este vídeo una anécdota que ha vivido con su hijo Martín y por la que ha sufrido mucha vergüenza: "El otro día me llamaron del colegio para decirme que Martín había dicho 'gilipollas'".

María Pombo ha conquistado Chile tras presentar por segundo año consecutivo su nueva colección. Además, la influencer ha sorprendido concediendo una entrevista ya que en España no suele ser habitual.

En ella, María Pombo ha confesado una anécdota que ha vivido junto a su hijo mayor, Martín, que le hizo pasar mucha vergüenza. "El otro día me llamaron del colegio para decirme que Martín había dicho 'gilipollas'", ha desvelado la influencer, que ha explicado que en el colegio preguntaron a su hijo "quién le había enseñado esa palabra".

¿La respuesta del pequeño? "Dijo que su mamá se lo llamaba a su papá", ha confesado la influencer entre las risas de los presentes, a los que ha contado cuál fue su reacción: "No le falta razón, pero eso no se dice".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.