La divertida reacción de David Bisbal cuando una señora le pilla haciendo el tonto con Rosanna Zanetti en las escaleras

La divertida reacción de David Bisbal cuando una señora le pilla haciendo el tonto con Rosanna Zanetti en las escaleras

David Bisbal y Rosanna Zanetti protagonizan este divertido vídeo en el que bromean en unas escaleras mecánicas en California hasta que el cantante se da cuenta de que una señora les está mirando.

David Bisbal y Rosanna Zanetti ha viajado hasta California, donde han disfrutado de un día de compras, como muestra Tatiana Arús en este vídeo de Aruser@s. "David Bisbal se pone a hacer el tonto hasta que se percata de que hay una señora al final de las escaleras mecánicas y le cambia el semblante", explica la colaboradora de Aruser@s.

Por otro lado, Tatiana Arús destaca que David Bisbal "está de enhorabuena" porque ha acabado de grabar todas las voces de los que formarán su décimo disco. Además, tiene vendidas todas las entradas de su gira navideña. "Está imparable", insiste la colaboradora.

