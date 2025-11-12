Paco León, Dulceida y otros famosos amigos de Los Javis reaccionan en este vídeo a su ruptura

Paco León ha confesado que ya conocía la noticia de la ruptura de Los Javis mientras que la influencer Aida Domènech (Dulceida) ha afirmado que todavía no ha hablado con ellos pero que cree que "lo van a llevar fenomenal".

Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como 'Los Javis', se han separado tras 13 años de relación. Los directores de cine, que actualmente trabajan en el rodaje de la película 'La bola negra', seguirán siendo pareja creativa a pesar de esta ruptura, manteniendo los compromisos profesionales que tienen en común y su unión en futuros proyectos profesionales, según 'El País'.

Después de conocerse la noticia, varios famosos amigos de la pareja han reaccionado ante los medios de comunicación. Por ejemplo, Paco León ha confesado que ya conocía la ruptura de los actores mientras que Canco Rodríguez ha destacado que "la vida es un camino larguísimo". "Que la gente haga y deshaga como le apetezca", ha insistido el actor, que se encontraba junto a su compañero Mariano Peña, quien también ha valorado la noticia: "Como dicen en mi pueblo, 'lo que sucede, conviene'".

Por su parte, la influencer Aida Domènech (Dulceida), cuya amistad con Los Javis es muy conocida, ha asegurado que todavía no ha hablado con ellos: "Creo que lo van a saber llevar fenomenal, pero no he hablado con ellos". "Al final, que estén como ellos estén mejor", ha respondido. Por su parte, Melanie Olivares ha explicado que "son dos genios" y les desea "lo mejor juntos o separados". Por último, Secun de la Rosa se ha sorprendido con la noticia. "Me acabas de dejar de pasta de boniato", ha confesado el actor a los reporteros.

Ambos se habían convertido en una de las parejas más conocidas del panorama cultural español. Su relación ha ido más allá del ámbito personal, cosechando grandes éxitos en el terreno profesional con proyectosLa Mesías (ganadora de un Premio Ondas) o Veneno, homenaje a la figura de la actriz. Actualmente, Calvo y Ambrossi han estado al frente de Superestar, la serie sobre la vida de Yurena, o Mariliendre, para Atresmedia.

Mostrándose siempre inseparables, también les hemos visto en televisión en programas como Drag Race España, espacio dedicado al mundo del drag, o Mask Singer España, en Antena 3, donde formaban parte del equipo de investigadores que tenían que averiguar qué famosos se ocultaban debajo de las máscaras. También han sido profesores en Operación Triunfo 2017, dando clase de interpretación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.