Marbella busca a la pareja más cómplice en una yincana del amor con 155.000 euros en premios

300 parejas competirán el próximo 10 de octubre en Marbella por 155.000 euros en premios, entre ellos un anillo de oro blanco, relojes, viajes y noches de hotel.

El próximo 10 de octubre, Marbella acogerá '¿Y mi anillo pa' cuándo?', una yincana del amor pensada para poner a prueba a parejas de entre 25 y 45 años, estén casadas o no.

En total, serán 24 pruebas de inteligencia, cultura y humor que las parejas tendrán que superar recorriendo las calles de Marbella, con 215 premios valorados en 155.000 euros, entre los que se encuentran un anillo con un solitario de oro blanco, relojes, noches de hotel, cenas y hasta un viaje a Cancún.

"Recordemos que, según Elena, una vez rompa la pareja tiene que ser devuelto", bromea Alfonso Arús al hablar del anillo.

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