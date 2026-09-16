Penélope Cruz conquista EEUU con sus dos películas: estos son sus espectaculares looks con Javier Bardem y Los Javis

Penélope Cruz ha presentado con Javier Bardem en el Festival de Toronto su película, Búnker. Pero no solo eso, la actriz española ha cambiado de look para presentar también 'La bola negra' con Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Penélope Cruz ha llegado al Festival de Cine de Toronto para presentar 'Búnker', la película que coprotagoniza junto a su marido, Javier Bardem.

"Ha convertido la alfombra roja en una declaración de intenciones", destaca Tatiana Arús, que afirma que la madrileña "ha arriesgado con el look porque combinaba una falda repleta de transparencias con un corsé de cuero".

Más tarde, Penélope Cruz se cambió de indumentaria para presentar 'La bola negra' con Javier Calvo y Javier Ambrossi. "Ha cambiado totalmente de estilo", destaca la colaboradora de Aruser@s, que enseña el nuevo look. Se trata de un diseño también de Chanel, pero esta vez de color blanco y lleno de plumas.

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