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Elena Godessart, sobre el empresario que reclama los regalos a su ex: "Si se porta mal, se los quitas"

La colaboradora de Aruser@s se muestra tajante al conocer el caso del empresario de Singapur que reclama a su expareja regalos valorados en 318.000 euros tras descubrir que le era infiel.

Un empresario reclama a su ex los regalos de 318.000 euros tras romper: "Eran préstamos"

Un empresario de Singapur ha acudido a los tribunales para reclamar a su exnovia todos los regalos que le hizo durante su relación, valorados en 318.000 euros, al considerar que en realidad eran "préstamos". El hombre asegura que pagó viajes, zapatos y todo tipo de lujos durante el noviazgo y ahora quiere recuperar el dinero después de descubrir que ella le estaba siendo infiel.

"Estoy muy a favor de que si se portan muy mal contigo le quitas lo que le has regalado, ni demanda ni nada",comenta Elena Godessart. Una reflexión que provoca la risa de Alfonso Arús, que le recuerda algunas de sus anteriores ocurrencias: "Eres una caja de sorpresas, porque ya llevamos dos pequeñas pintalazas, un tatuaje del que te arrepientes y este deseo de anular regalos".

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