Ortega Cano recuerda su boda con Rocío Jurado 31 años después: "No me enteré muy bien de todo"

"Ella era una mujer entrañadora", asegura Ortega Cano sobre Rocío Jurado cuando se cumplen 31 años de su boda. Sin embargo, el extorero confiesa que no se enteró "muy bien de todo" lo que pasó ese día.

Hace 31 años Rocío Jurado y José Ortega Cano contrajeron matrimonio. Concretamente, la pareja se casó el 17 de febrero de 1995 en Castilblanco de los Arroyos. Ahora, el extorero ha hablado con la prensa sobre cómo se encuentra y cómo recuerda ese día tan especial.

"Estoy muy bien, físicamente fenomenal", destaca Ortega Cano, que asegura que está "muy contento": "Cada día estoy en un sito, viajando mucho". Preguntado sobre su boda con Rocío Jurado, Ortega Canoa segura que "fue un día muy bonito", pero "a su vez", no se enteró "muy bien de todo". "Por los nervios", detalla su acompañante. Además, Ortega Cano destaca que Rocío Jurado "era una mujer entrañadora".

"Menos mal que le dicen que fue por los nervios porque parecía otra cosa", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas recuerda el momento en el que la pareja salió a saludar a la prensa, y "Rocío Jurado le dijo a Ortega Cano que se había puesto mucha" bebida. "El copón que llevaba era brutal", asegura Angie Cárdenas.

