El apasionado beso de Eva González y Nacho que confirma su relación tras su separación de Cayetano Rivera

La revista 'Diez Minutos' lleva en su portada nuevas imágenes de Eva González junto a Nacho, su nueva pareja. Un joven que estudió para profesor pero que ha triunfado tras hacer un máster en Hostelería.

Alfonso Arús repasa, como cada miércoles, las portadas de las revistas del corazón. Por ejemplo, la portada de la revista 'Diez Minutos' enseña a Eva González y a su nuevo novio, Nacho, con quien se da un apasionado beso que confirma su relación tras su separación hace unos años de Cayetano Rivera, con quien tiene a su único hijo.

La revista lleva a la foto de su novio Nacho, que lo describe como apasionado, leal, aventurero... Además dice que estudió para profesor y luego hizo un máster de Hostelería con el que ha triunfado. "Ella lo negaba pero después de ver las últimas fotografías no hay duda de que es su nueva ilusión", explica, por su lado, Tatiana Arús.

Ya hace unas semanas, Tatiana Arús enseñaba en el plató estas imágenes de la modelo y presentadora de La Voz, paseando junto a Nacho.

