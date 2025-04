En Antena 3

Zapeando recuerda la actuación de Miki Nadal y Florentino Fernández en 'Tu cara me suena'

El cómico fue uno de los concursantes de la tercera edición del programa y no dudó en pedir a su amigo Miki Nadal que le acompañara en una de las actuaciones para interpretar 'The Fox (What Does the Fox Say?)'.