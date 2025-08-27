Ahora
El vídeo de Meghan Markle enseñando como su hija besa el regalo del príncipe Harry por el Día Internacional del Perro

Viral

El vídeo de Meghan Markle enseñando cómo su hija besa el regalo del príncipe Harry por el Día del Perro

Meghan Markle ha compartido este bonito vídeo en el que se puede ver cómo su hija se acerca al regalo del príncipe Harry: una enorme imagen enmarcada de la exactriz junto a su perro, recientemente fallecido.

"Meghan Markle ha mostrado el romántico detalle que ha tenido el príncipe Harry", destaca Alfonso Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde Tatiana Arús enseña el bonito vídeo.

En las imágenes se puede ver cómo la hija de Markle y Harry aparece en escena para descubrir el regalo. Pero, ¿de qué se trata? Harry ha regalado a su mujer una foto de grandes dimensiones enmarcada en la que aparece la exactriz junto a su perro, recientemente fallecido.

Además, en el vídeo se puede observar cómo Lilibet, la hija del matrimonio, se acerca al retrato para dar un tierno beso al animal.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios hoy, en directo | España sigue ardiendo mientras la gestión del fuego marca un tenso inicio del curso político
  2. El doble rasero de Israel no tiene límites: ahora su Ejército dice que bombardeó el hospital de Nasser por una cámara colocada por Hamás
  3. Trump dice que pedirá pena de muerte para quien cometa un asesinato en Washington
  4. La contaminación dispara el riesgo de muerte por infarto de miocardio y el deterioro cognitivo, según un estudio
  5. La defensa de Begoña Gómez pide aplazar su declaración ante el juez Peinado por motivos de agenda de su abogado
  6. "Lleva hachís en los calzoncillos": así patrulla la policía de Salou en pleno verano