El vídeo de Meghan Markle enseñando cómo su hija besa el regalo del príncipe Harry por el Día del Perro

Meghan Markle ha compartido este bonito vídeo en el que se puede ver cómo su hija se acerca al regalo del príncipe Harry: una enorme imagen enmarcada de la exactriz junto a su perro, recientemente fallecido.

"Meghan Markle ha mostrado el romántico detalle que ha tenido el príncipe Harry", destaca Alfonso Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde Tatiana Arús enseña el bonito vídeo.

En las imágenes se puede ver cómo la hija de Markle y Harry aparece en escena para descubrir el regalo. Pero, ¿de qué se trata? Harry ha regalado a su mujer una foto de grandes dimensiones enmarcada en la que aparece la exactriz junto a su perro, recientemente fallecido.

Además, en el vídeo se puede observar cómo Lilibet, la hija del matrimonio, se acerca al retrato para dar un tierno beso al animal.