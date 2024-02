¿Encantamiento, maldición, mala suerte, casualidad? Los aruser@s no saben exactamente lo que ocurre, pero lo cierto es que ya van dos veces que la reina Letizia se pone el mismo vestido y en esas dos ocasiones, las joyas han acabado por el suelo. De este detalle se dieron cuenta ayer en el programa, y ante la posibilidad de un mal de ojo o de que sea "gafe", Alfonso Arús pidió la ayuda del Maestro Joao.

El vidente no ha tardado en atender a su llamada de auxilio y explica hoy a la reina Letizia, a través de Aruser@s, qué es lo que tiene que hacer para "limpiar" tanto su vestido como, atención, sus joyas, porque puede ser que el problema venga del broche o de la pulsera. "Igual eran de alguna de estas a las que mandaban cortar la cabeza", apunta.

"Poniéndolas en un bol con sal gorda, simplemente, durante unos 15 minutos a la luz de la luna, se limpiarían". Eso sí, la cosa se complica si el problema lo trae el vestido. "No queda más remedio que deshacerse de él, porque aunque lo hagas retales, no serviría". El maestro le da una tercera solución a la reina. "Las joyas me las puede dar a mí y yo se las limpio".

En plató, aplauden sus sabios consejos y ofrecen alguno que otro más. "O que haga como la reina Isabel, que las ponía en vodka", añade Angie Cárdenas.