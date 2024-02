En el último acto junto al rey Felipe, durante la recepción al Cuerpo Diplomático, la reina Letizia tuvo un pequeño percance que no ha pasado desapercibido para los aruser@s. "Veíamos cómo, cuando acababa de saludar a todos los invitados, se le caía esa pulsera de zafiros y diamantes, la misma que lució hace 20 años en aquella cena preboda", cuenta Tatiana Arús.

"Un hecho que podemos puntualizar es que no sabemos si el vestido es gafe o que repele las joyas, porque ya en 2022, durante la Pascua Militar, en el Patio de Armas, vimos cómo luciendo el mismo vestido se le cayó el broche, una de las joyas más importantes, de valor incalculable", analiza la colaboradora.

Alfonso Arús muestra cierta preocupación al respecto. "Esto es un tema que hay que analizar ya desde el punto de vista de lo paranormal", reclama. "A lo mejor está encantado y esas joyas que se pone no le gustan al vestido, dice 'no va conmigo esta joya, quiero otra'", aporta Alba Gutiérrez su teoría. El presentador no tarda mucho en pedir la ayuda del Maestro Joao. "Si nos estás viendo, coméntanos si hay alguna explicación lógica. ¿Es posible que un vestido tenga aversión a las joyas?