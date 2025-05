La madre de Núñez Feijóo habla sobre su hijo: "Me escucha con interés, pero hace lo que le da la gana"

Con motivo del día de la madre, Núñez Feijóo publicó ayer un vídeo que no tardó en hacerse viral. En él conocemos a Sira Feijóo, quien no duda en descubrir a la sociedad cómo es su hijo en realidad.

"Quiero que os fijéis, porque al final parece que le acaba dando una pequeña reprimenda", comenta Christian Calcerrada en Aruser@s para dar paso a este divertido vídeo que Alberto Núñez Feijóo publicó ayer en sus redes para felicitar a su madre en el que la protagonista es ella, por supuesto.

Sira Feijóo asegura que quiere que le recuerden "como la madre mandona" mientras su hijo niega con la cabeza. "No, no, incondicional. Yo la escucho con mucho interés siempre", asegura el presidente del Partido Popular. "Este me escucha con interés, pero yo creo que hace lo que le da la gana", afirma ella entre risas.

Lo importante para ella es que sus hijos (y las personas, en general) sean "honrados, buenas personas y que no cuenten mentirijillas", dice haciendo énfasis en esta última palabra. "Que digan la verdad, aunque duela", concluye ella para después darle un beso a su hijo.

El periodista de laSexta cree que doña Sira tiene "esta cosa que tienen las madres, que dicen poco, pero lo que dicen se entiende": "No sé si dice con lo de las mentirijillas que otro político sí las dice...".