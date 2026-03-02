De Georgina Rodríguez y Demi Moore a la vuelta de Kate Moss: los momentazos de la Semana de la Moda de Milán

Los looks de Georgina Rodríguez y Demi Moore han acaparado la atención en la Semana de la Moda de Milán, donde Kate Moss ha vuelto a desfilar a sus 52 años para cerrar el show de Gucci en Milán.

Georgina Rodríguez ha llegado con un chaquetón de plumas al desfile de Gucci en la Semana de la Moda de Milán."Ha mostrado el making of de cómo se preparaba en su viaje", destaca Tatiana Arús, que confiesa que le ha llamado la atención que ella misma haya compartido una fotografía de 2016 y otra de 2026 para "mostrar cómo ha ido evolucionado": "Ha pasado de ser dependienta a estar en la Semana de la Moda".

Por otro lado, París Hilton ha presumido de melena en el desfile de Gucci. "Me recuerda más a Donatella Versace que a la propia Paris Hilton", afirma Tatiana Arús, que confiesa que "deben de ser extensiones". Otra de las famosas que ha sorprendido por su pelo ha sido Demi Moore. "Ha sido un cambio radical", destaca Alfonso Arús, que confiesa que le costó "identificar que era Demi Moore".

"Es que no se parece a Demi Moore", insiste el presentador de Aruser@s en el plató, donde Angie Cárdenas explica que "cuando está de perfil es Michael Jackson". Y es que la actriz ha cortado por lo sano, sorprendiendo con "una melena corta".

"Cuando sonríe sí que ves que es Demi Moore, pero cuando está seria con esas gafas...", analiza Alfonso Arús en el plató, donde Alba Sánchez explica que la actriz "ha perdido peso y muchos dicen que se parece a su propio personaje en 'La sustancia' cuando se inyecta productos para parecer mucho más joven".

Por último, Kate Moss ha regresado a las pasarelas a sus 52 años para cerrar el show de Gucci en Milán. "Ha acaparrado todas las miradas con sus andares inconfundibles", explica Tatiana Arús, que enseña el look de Madonna como invitada de honor en el desfile de Dolce Gabbana: "Se ha convertido en embajadora de la firma y me ha llamado la atención sus guantes, que parecen de fregar".