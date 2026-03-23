La lujosa foto de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: "Entre los dos suman más de 15 millones de dólares"

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han presumido de una cita romántica en Madrid, donde se han sacado una fotografía viral en la que cada uno lleva un espectacular y caro reloj.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han tenido una cita romántica en Madrid, donde la modelo ha compartido una lujosa fotografía que ronda entre los 15 y 19 millones de dólares. "Llevan dos relojes Patek Philippe, que uno cuesta 700.000 dólares y el otro casi 500.000, hay que sumar el vehículo, que tan solo existen 10 unidades de ese Bugatti", destaca Tatiana Arús, que explica que el coche "en un inicio costaba 8 millones y ahora ya ronda entre los 10 y 15 millones de dólares". Además, en la imagen también aparece el lujoso anillo de compromiso de la modelo.

"Es curioso porque parece el escaparate de 'El precio justo', hay que sumar siempre cifras", afirma, por su lado, Alfonso Arús en el plató, donde analiza, que el futbolista ha regalado una estrella a Georgina Rodríguez valorada en 37,5 millones de dólares. "¿Cómo que le ha regalado una estrella?", pregunta alucinado Alfonso Arús, que se pregunta si "la estrella se ve siempre".

"Creo que ya no saben en qué invertir", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús reflexiona: "Si inviertes 37,5 millones de dólares que , por lo menos, sepas cuál es". "Me he quedado en bucle con lo de la estrella, algún listo la habrá revendido varias veces", asegura el presentador de Aruser@s, que afirma que "una estrella no la puedes reivindicar".

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