Alfonso Arús alucina al ver a Cristiano Ronaldo así con Georgina Rodríguez: "Está raro, creo que usa crecepestañas"

"Yo creo que se ha puesto crecepestañas", afirma Alfonso Arús al ver en este vídeo a Cristiano Ronaldo, del que dice que está "raro" porque "tiene más cejas y pestañas" que antes.

Cristiano Ronaldo ha felicitado a todas las mujeres de su vida por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, a través de un post en su cuenta de Instagram. En el post, el futbolista ha compartido imágenes con su pareja, Georgina Rodríguez, con su madre y con su hermana.

"Yo creo que se ha puesto crecepestañas", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús destaca que "tiene una clínica de injerto capilar", por lo que no sería raro. Y es que el presentador insiste en que el futbolista "tiene más cejas y pestañas". "Sí, tiene mucha ceja, es verdad", responde Angie Cárdenas mientras Alfonso Arús insiste en que Cristiano Ronaldo "está raro".

