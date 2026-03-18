Ivana Rodríguez, tras probarse el anillo de pedida de Georgina: "Parece de mentira, pero es muy real y pesa"

"El otro dije le pregunté si me lo dejaba ver y me lo probé y pesaba...", cuenta Ivana Rodríguez, hermana de Georgina Rodríguez, tras probarse el anillo de pedida que le regaló Cristiano Ronaldo a la modelo.

Ivana Rodríguez, hermana de Georgina Rodríguez, ha acudido a un acto en el que las reporteras le han preguntado por el anillo de pedida de su hermana. "Parece de mentira", bromea la hermana de la modelo, que, sin embargo, destaca que "es muy real".

"Pero pesa", asegura Ivana, que cuenta a las reporteras en el vídeo principal de esta noticia cómo se lo probó: "El otro dije le pregunté si me lo dejaba ver y me lo probé y pesaba...". "En mi parecía de mentira", destaca.

Por otro lado, Tatiana Arús afirma que "estas cosas pasan, que a una persona le sienta mejor que a otra". Por su parte, Alfonso Arús afirma que el maquillador de Tatiana es "muy amigo" de Ivana.

Georgina Rodríguez, en la Semana de la Moda de Roma

Georgina Rodríguez ha acudido al desfile de Valentino en la Semana de la Moda de Roma, donde ha coincidido usando el mismo bolso que Chiara Ferragni. Puedes ver su look en este vídeo.

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