Hace tan solo unos días Andy y Lucas anunciaban en El Hormiguero que se separaban durante un tiempo por problemas de salud. El dúo gaditano ponía fin a su trayectoria tras serle diagnosticada una cardiopatía a Lucas. Una confesión que le ha salido cara al cantante y, es que, como él mismo denuncia en sus redes sociales las aseguradoras de salud ya no quieren asegurarle.

"¿Te puedes creer que me escribe ahora la aseguradora a la que yo había hablado?", comienza, y desvela que le han dicho: "Esperemos que estés bien, pero habiendo visto lo que dijiste en El Hormiguero no podemos asegurarte porque si te pasa algo pierde la empresa". "Así, tal cual me lo han escrito tres empresas", denuncia.

"¡Pues hazte el seguro antes de contarlo!", reacciona Nuria Roca en el plató de La Roca, y si no le recomienda ir "a la seguridad social, que te van a tratar estupendamente".