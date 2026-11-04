Lourdes Tasies alerta sobre los electrodomésticos inteligentes: "Un fallo de seguridad ha permitido espiar 7.000 casas"

La colaboradora Lourdes Tasies explica en Aruser@s cómo los ciberdelincuentes podrían aprovechar estas vulnerabilidades para acceder a información privada de los hogares.

Alfonso Arús aborda en Aruser@s una advertencia de los expertos sobre los riesgos de algunos electrodomésticos conectados a internet. Estos dispositivos, cada vez más habituales en los hogares, pueden convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes si no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas.

La tertuliana Lourdes Tasies ha explicado que la preocupación ha aumentado después de detectarse "un fallo de seguridad en aspiradoras inteligentes" que habría permitido acceder a "cámaras, micrófonos y mapas de unas 7.000 viviendas en 24 países utilizando únicamente el número de serie de los aparatos".

Según ha señalado la colaboradora, los dispositivos vulnerables podrían utilizarse para "espiar los hábitos de sus propietarios, averiguar cuándo está vacía una vivienda o incluso manipular determinados aparatos".

Como ejemplo, Tasies ha puesto el foco en los robots aspiradores, capaces de recorrer las distintas estancias mientras limpian y elaborar un mapa del domicilio. "Hace una ruta de tu casa", ha advertido.

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