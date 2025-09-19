Loro Parque impulsa el Premio Internacional Wolfgang Kiessling 2025, reconociendo a Dra. Dudzinski su labor en la conservación marina

La Global Humane Society reconoce a la Dra. Dudzinski con el Premio Internacional Wolfgang Kiessling 2025 a la Conservación de Especies. Un galardón en honor al fundador de Loro Parque, que pone nuevamente a España en el centro mundial de la conservación animal.

España vuelve a destacar en el mapa internacional de la conservación gracias a Loro Parque, ubicado en Puerto de la Cruz, Tenerife, considerado un referente global en la protección de especies.

En esta ocasión, la Global Humane Society ha otorgado el Premio Internacional Wolfgang Kiessling 2025 a la Conservación de Especies a la Dra. Kathleen M. Dudzinski, fundadora y directora del Dolphin Communication Project. Este galardón honra el legado de Wolfgang F. Kiessling, fundador de Loro Parque.

Según ha explicado Elizabeth López, periodista y colaboradora de Aruser@s, Dudzinski, pionera en el estudio de comunicación de los delfines, "se une a una prestigiosa lista de líderes que inspiran a la conservación marina y al cuidado de nuestros océanos".

Desde el plató, Alfonso Arús celebra la noticia: "Podemos estar orgullosos de haber recibido este premio". Un reconocimiento que además de aplaudir la labor de Dudzinski, refuerza el papel de Loro Parque como epicentro de la conservación global desde España.