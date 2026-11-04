Localizan a la familia del hombre con amnesia que llevaba meses atrapado en el aeropuerto de Nápoles

Después de que Aruser@s se hiciera eco de su historia, la familia del joven lo ha reconocido tras la difusión de sus imágenes, aunque todavía quedan incógnitas por aclarar.

Alfonso Arús mostraba ayer en Aruser@s la insólita historia de un hombre que llevaba meses atrapado en el aeropuerto de Nápoles, en Italia, sin documentación y con problemas de memoria. Ahora, según ha explicado Alba Sánchez en el programa, su familia habría conseguido reconocerlo "después de que se difundieran sus imágenes".

"El cónsul sueco se puso a mediar en Italia y tras difundir las imágenes, la familia lo ha reconocido. Lo que no se ha hecho público es ni el nombre ni la edad real", ha explicado la colaboradora.

Además, en las últimas horas el hombre habría recordado algunos detalles de lo ocurrido antes de llegar al aeropuerto. "Parece ser que sí ha recordado que había estado en Roma y había sido víctima de un robo, pero no sabe cómo acabó en el aeropuerto de Nápoles", ha señalado Alba Sánchez.

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