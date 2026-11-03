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La incómoda pregunta de Juan y Medio a su público: "¿Tenéis tensión sexual con vuestra pareja?"

Juan y Medio vuelve a demostrar que no tiene pelos en la lengua en 'La tarde, aquí y ahora' al lanzar una pregunta comprometida a los asistentes sobre la tensión sexual con sus parejas.

La incómoda pregunta de Juan y Medio a su público: "¿Tenéis tensión sexual con vuestra pareja?"

Que Juan y Medio no se corta ni un pelo con sus pullitas en 'La tarde, aquí y ahora' no es ninguna novedad. Sus reflexiones más mordaces también tienen su hueco en la sección de zascas de Aruser@s, donde esta vez han rescatado uno de los momentos más incómodos del presentador almeriense.

Durante el programa, Juan y Medio ha preguntado sin rodeos al público si tiene tensión sexual con su pareja. Una cuestión que ha provocado una reacción inmediata de los asistentes, que se han llevado las manos a la cabeza y se han tapado la cara, visiblemente avergonzados. "Si vierais vuestra cara desde cuando hago estas preguntas, parecéis la valla mirando al tren", ha bromeado el presentador entre risas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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