Llaman a la Policía porque la pescadera se niega a abrirles las ostras que han comprado en Mercadona

Este vídeo viral que recoge Aruser@s demuestra que en este mundo hay gente con muy mala leche y mucho tiempo libre. En él, una pescadera denuncia una situación surrealista que le ha ocurrido con unas personas que no eran sus clientes.

A la pescadera (@barbarela1990) que protagoniza este vídeo viral le pusieron la semana pasada su primera hoja de reclamaciones... y además, también recibió la visita de la Policía. En su pescadería había colgado un cartel en el que anunciaban que abrían ostras y, no contenta con este aviso, una pareja le preguntó directamente: "Perdona, ¿abrís ostras?".

Ella asintió y después le preguntaron que cuánto cobraba por abrirlas. "Nada", respondió ella. Pero cuál fue su sorpresa cuando pasados unos minutos se volvieron a presentar allí con unas ostras compradas en el Mercadona. "Perdona, pero solo abrimos ostras compradas aquí", contestó, completamente alucinada. Fue entonces cuando la mujer, que no era su clienta, pidió una hoja de reclamaciones y llamó a la Policía.

Una patrulla se personó en el establecimiento. "¿Pero tú ves normal llamar a la Policía para una cosa así?", se enfadaron los agentes. Pero a la pescadera le recomendaron que cambiara el texto del cartel para añadir que solo abren ostras compradas en esa pescadería.

En el plató del programa de laSexta están alucinando con esta historia. "Me parece tan surrealista...", comenta Alfonso Arús. "La gente está mal de lo suyo", añade. "Hay gente con poco sentido común y mucho tiempo libre", opina Hans Arús.

