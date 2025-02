Una pescadera comenta qué es lo que más le molesta de los clientes cuando piden: "Deja de hablar por teléfono, ¡qué coraje!"

"Llegó el vídeo de cosas que me molestan en la pescadería", comienza diciendo '@noelapeskaera', la creadora de contenido que, además de enseñar cómo es trabajar en una pescadería, ha aprovechado su altavoz para comentar qué es lo que más rabia le da de sus clientes.

Comienza fuerte: las personas que llegan las últimas, pero se quieren colocar las primeras. "Lo siento, hay una persona que lleva esperando 15 minutos aunque usted solo quiera cuatro mejillones", dice enfadada. "Otra cosa que no me puede dar más coraje es que no me prestes atención, que estés con un pinganillo, hablando por teléfono... ¡Termina de hablar conmigo y habla con quien quieras!", dice Noe molesta tras la barra de la pescadería.

Otra cosa que no soporta es la gente que tira los tickets al suelo. Muchos locales frecuentan este sistema para esperar el turno, pero como advierte Noe hay "canastillas" donde poder tirarlos. Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores están de acuerdo con todos los puntos que señala la joven.