Kiko Rivera habla de su nueva novia y de la mudanza de Isabel Pantoja a Canarias: "A una hora menos, mira qué bien"

"El amor viene cuando viene, yo no buscaba nada y apareció y cuando aparece y es real y te complementa, pues ¿por qué dejar pasar ese tren?", reflexiona Kiko Rivera sobre su nueva relación con Lola García.

Kiko Rivera ha hablado abiertamente de su nueva pareja, Lola García, tras su separación de Irene Rosales. "El amor viene cuando viene, yo no buscaba nada y apareció y cuando aparece y es real y te complementa, pues ¿por qué dejar pasar ese tren?", ha preguntado el hijo de Isabel Pantoja.

Además, el dj también ha hablado del cambio de domicilio de su madre, que se ha instalado en Canarias. "A una hora menos, mira qué bien, le deseo que le vaya muy bien, cada uno con su vida". Tras escucharle, Alfonso Arús se muestra sorprendido porque Kiko Rivera "ha contestado a muchas cosas".

