Leo Messi visita el refugio de animales de Anant Ambani con Rodrigo de Paul y Luis Suárez y le regalan un reloj de 2 millones

El hombre más rico de India, Anant Ambani "ha nombrado a uno de los leones" de su refugio de animales "Leo Messi", al que también ha regalado un exclusivo reloj de 2,1 millones de dólares.

Leo Messise ha despedido a lo grande de su viaje a la India, donde ha acudido junto a Luis Suárez y Rodrigo de Paul. Los futbolistas han visitado un refugio animal del hombre más rico de India, Anant Ambani. "Participaron en algunos rituales hindúes", explica Tatiana Arús, que destaca que Anant Aambani "ha nombrado a uno de los leones Leo Messi".

"No sabemos cuánto ha cobrado, pero sabemos que le han regalado un reloj valorado en 2,1 millones de dólares", explica Tatiana Arús, que destaca que "solo existe en 12 unidades". Además, la colaboradora detalla que "venía en una caja de carbono negro".

Por otro lado, Alfonso Arús reflexiona sobre que el matrimonio de los Messi siempre están con otras personas, como Luis Suárez y su mujer. "Yo estoy convencido de que Antonela lo primero que vio de Messi fue que era divertido", destaca Alfonso Arús, que recuerda que "cuando se enamoró de él no era millonario y era más feo que ahora". "El Messi de joven parecía mucho más empanado que el de ahora", detalla.

