Un trabajador de un crucero se ha viralizado explicando cuándo libran los empleados que trabajan ahí. "El contrato puede durar de siete a nueve meses y en ese tiempo no tienes ni un día libre", cuenta el hombre, pero avisa de que hay una excepción. "Si es tu cumpleaños, te dan la mitad del día", comenta el chico que explica que ese día trabajarías hasta las dos del mediodía y ya no volverías al barco hasta el día siguiente. "Si en la duración de tu contrato, no está tu cumple ahí, te jodes", añade.

"Me parece una frivolidad tener que cumplir años para descansar medio día", declara Alfonso Arús tras ver el vídeo, mientras que Angie Cárdenas se pregunta qué pasa si te pilla en alta mar el cumpleaños. Por su parte, Hans Arús expone que en un crucero hay que hacer lo mismo que en los restaurantes, mentir con la fecha de tu cumple para tener un privilegio.

El presentador del programa le surge una duda y cambia el rumbo del debate. Al conductor del programa le gustaría saber cómo hacen si te despiden en mitad del crucero. "Te dejan en el primer puerto, ¿no? Dónde te toque", supone Alba Gutiérrez medio en broma.