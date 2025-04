Leo Harlem, a la "invasión de expertos" que van a por setas: "No reconocen un champiñón si no está laminado"

El humorista Leo Harlem lo tiene claro: "La fauna ya no es lo más peligroso que hay en el campo". Ahora, ese puesto lo ocupan "los expertos en setas que invaden los bosques": "No tienen ni idea..."

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra el 'dardazo' que les ha dedicado el humorista Leo Harlema los "expertos en setas" que van en masa a llenar nuestros bosques.

"La fauna no es lo más peligroso que hay en el campo, ahora se ha puesto de moda ir a coger setas,", lanza el humorista, que asegura que en otoño "ya hay más gente que va a por setas que setas".

"Se las dan de expertos y no reconocen un champiñón si no está laminado en una bandeja", bromea el cómico. Javier Ricou Sanz, periodista especializado en sucesos que colabora en Aruser@s, es de "esa clase de gente", pero parece que "no se ha dado por aludido".

En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús asegura que Ricou es experto. "No me doy por aludido, pero si que hay mucha gente, demasiada, que no saben lo que es una seta y a veces no tendrían que estar en el bosque", zanja el periodista.