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El divertido 'zasca' de Leo Harlem sobre conducir: "El asiento del copiloto es cojonudo"

El cómico sorprende con una ingeniosa reflexión sobre las diferencias entre conducir y viajar como copiloto.

El divertido 'zasca' de Leo Harlem sobre conducir: "El asiento del copiloto es cojonudo"

En la sección de 'zascas' de Aruser@s, se ha colado una de las últimas y más comentadas reflexiones de Leo Harlem durante su intervención en un programa de la COPE.

"Yo, si apruebo un examen, es para vivir mejor. ¿Tú has visto el asiento del copiloto? El asiento del copiloto es cojonudo: no hay pedales, no hay volante, no hay retrovisores...estás a tu aire leyendo una revista o un periódico, pero el asiento del conductor es un drama", bromea el cómico entre risas.

Puedes ver la divertida entrevista en el vídeo sobre estas líneas.

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