Ahora
Leo Harlem raja sobre las pruebas médicas más "humillantes": "Qué genio del mal puso los botes de muestras de orina y heces transparentes"

Virales de Aruser@s

Leo Harlem raja sobre las pruebas médicas más "humillantes": "Los botes transparentes para las muestras de orina y heces, ¡qué espectáculo!"

El humorista ha puesto voz a lo que muchos piensan en silencio: las pruebas médicas más incómodas no son las que duelen, sino las que tocan el orgullo."¡Lo peor es cuando te lo piden caliente!", remata Andrés Guerra.

Leo Harlemreflexiona en su show 'Leo Talks' sobre lo "peor" ir al médico: "Las pruebas que no duelen". Como, por ejemplo, las muestras de orina. "Son esas que te pide el médico porque le caes mal, para vengarse", asegura el cómico.

Pero hay una peor: la de heces y los temidos botes transparentes. "Ahora que estamos entre amigos, que alguien me aclare qué genio del mal decidió que esos botes fueran así", denuncia el cómico entre risas.

"Es que recoges la muestra por la noche y la tienes que meter en el frigorífico, ¡qué espectáculo!", exclama el humorista, señalando que en una balda "ves lo que comes mañana" y en otra "lo que cenaste ayer".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores explotan de la risa tras escuchar el monólogo. "Es humillante", zanja Andrés Guerra, que afirma que "lo peor" es cuando "te lo piden en el propio hospital y lo tienes que llevar caliente".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sesión de control al Gobierno en el Congreso, en directo: Sánchez niega financiación ilegal del PSOE y ataca a Feijóo por el escándalo de los cribados
  2. El Servicio Andaluz de Salud da por solucionado el problema de acceso a los informes de los cribados después de que la Junta negara la "destrucción"
  3. Hallan un cadáver en Manises que podría ser uno de los desaparecidos en la DANA hace un año
  4. PSOE y Sumar chocan por la crisis de la vivienda y discrepan sobre congelar o no los alquileres
  5. ¿Cuánta sangre donan? ¿Qué ayudas reciben?: PP y Vox crean las "listas del odio" en la Generalitat para diferenciar a los migrantes en las estadísticas
  6. La Fiscalía atribuye a Leire Díez un "plan delictivo" para desacreditar a Anticorrupción y a la Guardia Civil