Leo Harlem raja sobre las pruebas médicas más "humillantes": "Los botes transparentes para las muestras de orina y heces, ¡qué espectáculo!"

El humorista ha puesto voz a lo que muchos piensan en silencio: las pruebas médicas más incómodas no son las que duelen, sino las que tocan el orgullo."¡Lo peor es cuando te lo piden caliente!", remata Andrés Guerra.

Leo Harlemreflexiona en su show 'Leo Talks' sobre lo "peor" ir al médico: "Las pruebas que no duelen". Como, por ejemplo, las muestras de orina. "Son esas que te pide el médico porque le caes mal, para vengarse", asegura el cómico.

Pero hay una peor: la de heces y los temidos botes transparentes. "Ahora que estamos entre amigos, que alguien me aclare qué genio del mal decidió que esos botes fueran así", denuncia el cómico entre risas.

"Es que recoges la muestra por la noche y la tienes que meter en el frigorífico, ¡qué espectáculo!", exclama el humorista, señalando que en una balda "ves lo que comes mañana" y en otra "lo que cenaste ayer".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores explotan de la risa tras escuchar el monólogo. "Es humillante", zanja Andrés Guerra, que afirma que "lo peor" es cuando "te lo piden en el propio hospital y lo tienes que llevar caliente".

