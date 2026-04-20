Laura Escanes celebra con Joan Verdú sus 30 años con una divertida tarta: "Demasiado mayor para Leonardo Dicaprio"

Laura Escanes, la hija pequeña de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, Ana Boyer, Laura Pausini con su marido... así han sido las celebraciones de cumpleaños de los famosos.

Alfonso Arús destaca que ha sido un "fin de semana de cumpleaños" y es que diferentes famosos han compartido en sus redes sociales varias fiestas de cumpleaños. Es el caso de Georgina Rodríguez, que ha publicado imágenes de la fiesta temática que le ha preparado a su hija, Bella Esmeralda. La pequeña de la familia de la influencer y Cristiano Ronaldo ha cumplido cuatro años y lo ha celebrado por todo lo alto con una fiesta inspirada en 'Las guerreras K-pop'.

Por otro lado, Ana Boyer ha celebrado sus 37 años en la recta final de su cuarto embarazo. La mujer del tenista Fernando Verdasco lo ha celebrado con su grupo de amigos en Catar. "Ni Isabel Preysler ni sus hermanos aparecen en las imágenes, imaginamos que Catar les quedaba un poco lejos", explica Tatiana Arús, que también enseña la celebración de cumpleaños de Laura Escanes.

La influencer catalana ha celebrado sus 30 años por todo lo alto con una animada fiesta con todos sus amigos y familiares. "Se encuentra en un muy buen momento tanto personal como profesional", destaca Tatiana Arús, que recuerda que la joven está saliendo con el deportista Joan Verdú. Además, Laura Escanes ha publicado una imagen posando con su tarta de cumpleaños en la que se puede leer "demasiado mayor para Leonardo Dicaprio". Una divertida referencia a que el actor solo sale con mujeres que no superen los 25 años.

Por último, Laura Pausini ha querido felicitar a su marido durante uno de sus conciertos cantándole el cumpleaños feliz junto a sus fans. Además, ambos han protagonizado un apasionado beso, de los que tanto gustan en el plató de Aruser@s.

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