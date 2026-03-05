Ahora

Ataques a Irán

Sara Verdasco, sobre Fernando Verdasco y Ana Boyer, atrapados en Doha: "Dijeron a los niños que eran fuegos artificiales"

Sara Verdasco, hermana de Fernando Verdasco, cuenta cómo está viviendo en Qatar el extenista, sus hijos y su mujer, Ana Boyer, que está embarazada, el conflicto de la zona tras los ataques de EEUU e Israel a Irán.

Ana Boyer y Fernando Verdasco

Sara Verdasco ha hablado con la prensa sobre su hermano,Fernando Verdasco, y Ana Boyer, residentes en Doha. Además, Boyer se encuentra en la recta final de su cuarto embarazo. "Bueno, les vemos a ellos tranquilos, y nos tranquilizan", explica la mujer de Juan Carmona, que explica que hacen videollamadas diarias con el matrimonio.

"Están muy lejos, pero al día podemos hacer 3 o 4 videollamadas para verles a ellos y a los niños", explica Sara Verdasco, que, preguntada sobre si los niños son conscientes de la situación, destaca que "un poco": "Al principio se creían que eran fuegos artificiales porque desde su casa se ve, pero ya van empezando a enterarse un poco más, sobre todo mi sobrino mayor".

"El hijo mayor tiene seis años, y cada dos años han tenido un hijo, son muy pequeños", detalla Tatiana Arús.

