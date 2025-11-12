Alice Campello se sincera con Laura Escanes sobre su breve separación de Álvaro Morata: "Estábamos medicados"

"Creo que se ha abierto en canal Alice Campello comentado que la gente no entendía que compartieran imágenes de una relación idílica y al mes se separaron", explica Tatiana Arús en este vídeo.

Alfonso Arús destaca las últimas declaraciones de Alice Campello sobre los meses que estuvo separada de su marido, Álvaro Morata. "Ha sido una entrevista muy interesante", afirma Tatiana Arús, que explica que la empresario se ha sincerado sobre esta breve ruptura en el podcast de otra influencer, Laura Escanes.

"Creo que se ha abierto en canal Alice Campello comentado que la gente no entendía que compartieran imágenes de una relación idílica y al mes se separaron", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca que la modelo ha asegurado que "en ese momento ambos estaban medicados y no pasaban por su mejor momento".

"En el momento en el que se vieron separados quisieron volver", explica Tatiana Arús, que recuerda que, además, Campello había sufrido hacía poco tiempo un parto de riesgo de su última hija, Bella. "Además, tuvieron a los cuatro hijos muy seguidos", recuerda, por su lado, Angie Cárdenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.