Kylie Jenner y Timothée Chalamet, Anya Taylor-Joy, Sofía Vergara... los looks de las famosas en la fiesta de los Oscar

Muchos famosos no quisieron perderse la fiesta de Vanity Fair tras los Premios Oscar. Es el caso de Kylie Jenner y Timothée Chalamet, que posaron juntos tras perder el Premio Oscar a Mejor Actor.

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s los looks de las famosas en la fiesta de Vanity Fair tras los Premios Oscar. Por ejemplo, Anya Taylor-Joy, que ha llevado un body corto negro muy elegante mientras que Sofía Vergara ha lucido un espectacular vestido brillante de Zurad Muhair.

"Es que este diseñador hace unas piezas que parecen joyas", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús afirma que iba "muy guapa" la hija de Cindy Crawford, Kaia Gerber. "Lució un escote rojo a modo de corpiño", afirma Tatiana Arús, que destaca que "ha heredado la elegancia de su madre". Mientras Angie Cárdenas señala lo mucho que se parece con su progenitora, Alfonso Arús asegura que "es más guapa que la madre a su edad".

Por su parte, Kylie Jenner, que lució un vestido con plumas, posó junto a su pareja, el actor Timothée Chalamet, quien perdió el Oscar a Mejor Actor Protagonista después de que le estatuilla fuera para Michael B. Jordan por la película 'Sinners'.

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