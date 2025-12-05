Una española cuenta por qué vivir en Finlandia "no es tan feliz como parece": "No todo es salmón salvaje de postal"

En Aruser@s, los colaboradores repasan por qué Finlandia encadena ocho años como el país más feliz del mundo tras ver el viral de una tiktoker española que vive allí.

Finlandia vuelve a encabezar por octavo año consecutivo la lista de países donde la población vive más feliz. Sin embargo, tal y como recuerdan los colaboradores de Aruser@s, no todo es tan idílico como suele mostrarse desde fuera.

La tiktoker española '@teacherstudio' ha querido destacar los "matices que casi nunca se dicen", comenzando por la alimentación.

Según explica, en la oferta gastronómica "hay mucha comida precocinada, muy procesada, y el pescado que más se consume es el que está hecho a la parrilla condimentado, no el salmón salvaje de postal que nos venden".

Además, también señala un punto crucial en el desarrollo de los jóvenes: "A los 16 años empiezan a recibir ayudas para independizarse, lo que hace que apenas tengan control parental y guía en una etapa emocional clave".

Aun así, reconoce dos elementos que sí sostienen el famoso bienestar finlandés. "El equilibrio entre vida y trabajo, disfrutan de una alta seguridad y uno de los sistemas educativos más equitativos del mundo".

Desde el plató, Hans Arús aporta su propia visión sobre los aspectos menos luminosos: "Tienen soledad"."Y tienen todo el suelo mojado y los días grises", añade entre risas Angie Cárdenas.

