Karra Elejalde, harto de que le recuerden solo por 'Ocho apellidos vascos': "Es algo de lo que he intentado huir"

Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s la queja del actor vitoriano Karra Elejalde en una entrevista para 'Fotogramas' hablando sobre su trayectoria en el cine. "La gente me dice: Oye, me encantó tu peli, a lo que digo: ¿Cuál? ¿La de Unamuno? ¿'Llegaron de noche', la de Ellacuría?", manifiesta el actor vasco, que asegura que "siempre le preguntan por la misma", haciendo alusión a 'Ocho apellidos vascos', el éxito de taquilla donde Karra Elejalde se puso en la piel del padre de Amaia (Clara Lago), una joven vasca que se enamoraba de un sevillano.

"Es algo de lo que he intentado huir", confiesa Elejalde, porque, según dice, "tu personaje no te puede exceder". "No puede ser que tus personajes sean más importantes que tú, que lo has construido. Esto es lo que le pasaba a Chanquete, que por una serie, 'Verano Azul', de niños, se quedó con el nombre de Chanquete".

"Y Chanquete odiaba como la mierda que le llamaran así. Pobre, como todos, y a mí me pasará; se murió. ¿Y sabes qué ponían todas las portadas? 'Ha muerto Chanquete', ¿entiendes? ¡Pues no!", sentencia el actor.

