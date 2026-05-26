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American Music Awards 2026

Karol G triunfa en los AMAs 2026: su espectacular actuación de 'Ivonny Bonita' tras ganar dos premios

Karol G ha conquistado los American Music Awards 2026, y es que además de ganar el premio a la Excelencia Artística y el de Mejor Álbum Latino, la artista ha interpretado 'Ivonny Bonita' sobre el escenario.

Karol G triunfa ganando dos premios en los AMAs 2026 y arrasa cantando 'Ivonny Bonita'

Lo mejor de la música se ha reunido en los American Music Awards 2026 en Las Vegas, donde han acudido muchos rostros conocidos como Maluma, Hilary Duff o Steve Aoki. Eso sí, sin duda, la protagonista de la noche ha sido Karol G, que se ha convertido en la gran triunfadora de la gala al ganar el premio a la Excelencia Artística y el de Mejor Álbum Latino. Además, la colombiana ha conquistado a todos al tomar el escenario para interpretar 'Ivonny Bonita', como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

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