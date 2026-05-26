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Alfonso Arús descubre a un Pikachu escondido en una iglesia de Toledo y que lleva allí desde 2009

"Cuando la gente entra a ver esta maravilla neogótica se encuentra con un globo de un pokémon incrustado en las bóvedas y que ya lleva casi 20 años allí", informa Alba Sánchez en Aruser@s acerca de este Pikachu.

Alfonso Arús descubre a un Pikachu escondido en una iglesia de Toledo y que lleva allí desde 2009

La Catedral, el Alcázar, el museo del Greco... y el Pikachu del Monasterio de San Juan de los Reyes. Toledo puede presumir de grandes maravillas y también de tener un pokémon escondido en el techo de esta iglesia, una "maravilla neogótica", desde hace casi 20 años, tal y como anuncia Alfonso Arús en Aruser@s. Alba Sánchez nos da todos los detalles: "Dicen que la gente va allí peregrinando para ver esta figura que lleva allí desde 2009, aproximadamente, porque su origen es incierto". Al parecer, un niño perdió el globo en aquella época y se quedó atascado en una de las bóvedas.

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