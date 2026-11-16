Karol G sorprende al invitar a Thalía y a Belinda al escenario en sus conciertos en México

Durante sus dos conciertos en México, Karol G ha sorprendido a su público invitando al escenario a Thalía y a Belinda.

Karol G ha sorprendido al público de su concierto invitando a Thalía, quien ha interpretado 'Amor a la mexicana' y 'Piel morena'. "Eso es lo que me gusta, que tiren de grandes éxitos", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde enseña otros momentazos de los conciertos de Karol G en México.

Y es que la artista también ha invitado en uno de sus conciertos a Belinda, que ha cantado temas tan míticos como 'Ángel'. Además, "Belinda le ha enseñado a Karol G a hacerse su mítica trenza de la frente", explica Tatiana Arús.

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