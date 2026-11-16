Ahora

Viral

Karol G sorprende al invitar a Thalía y a Belinda al escenario en sus conciertos en México

Durante sus dos conciertos en México, Karol G ha sorprendido a su público invitando al escenario a Thalía y a Belinda.

Karol G sorprende al invitar a Thalía y a Belinda al escenario en sus conciertos en México

Karol G ha sorprendido al público de su concierto invitando a Thalía, quien ha interpretado 'Amor a la mexicana' y 'Piel morena'. "Eso es lo que me gusta, que tiren de grandes éxitos", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde enseña otros momentazos de los conciertos de Karol G en México.

Y es que la artista también ha invitado en uno de sus conciertos a Belinda, que ha cantado temas tan míticos como 'Ángel'. Además, "Belinda le ha enseñado a Karol G a hacerse su mítica trenza de la frente", explica Tatiana Arús.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Los dos ven al otro como "el pasado": Feijóo y Sánchez encuentran su mínimo denominador común en una campaña de alta tensión
  2. Yolanda Díaz retira su candidatura a la presidencia de la OIT: "Mi obligación es dar un paso a un lado y preservar al sindicalismo en el que siempre me he reconocido"
  3. Récord histórico de rescates en Canarias: cerca de 1.500 migrantes fueron asistidos en apenas 24 horas
  4. Jensen Huang se plantea ahora regresar a Nvidia con el apoyo de líderes de Silicon Valley
  5. Trump, Putin y Xi Jinping se reunirán este jueves en Shenzhen (China)
  6. ¿Cómo ha cambiado la percepción internacional de España?: del "perfil alto" de Sánchez al poco "carisma" de Feijóo