Karol G dedica 'Mi ex tenía razón' a Feid en pleno concierto y desata la locura: "Encontré a uno mejor"

"Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor", ha cantado Karol G en el concierto de Feid, al que llega a señalar al decir que encontró "uno mejor".

Karol G ha subido al escenario durante el último concierto de la gira de Feid en Medellín y lo ha hecho por todo lo alto. Y es que la pareja no solo ha cantando su tema en común, Friki, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, sino que Karol G ha dedicado a Feid el exitoso tema 'Mi ex tenía razón'.

Cuya letra es todo un dardo a su expareja y una declaración de amor a su novio, Feid, al que, incluso, llega a señalar cuando dice que encontró "a uno mejor". "Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor", dice la letra del exitoso tema que ha desatado la locura durante el concierto.