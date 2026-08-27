Karol G y Daiky Gamboa "farmean" para presentar su tema 'No me arrepiento sentir tanto'

Karol G y Daiky Gamboa han publicado este vídeo en el que se retan a "farmear" en la promoción de su último tema conjunto: 'No me arrepiento sentir tanto'.

Karol G y Daiky Gamboa han promocionado su última colaboración, 'No me arrepiento sentir tanto', con este vídeo en el que demuestran realmente lo que es "farmear aura". "Este vídeo se ha vuelto muy viral en redes sociales", explica Tatiana Arús, que destaca que "gana por goleada Karol G". Tras ver el vídeo, Alfonso Arús tiene una duda: "¿En qué momento se da por bueno el farmeo?, ¿quién tiene que decir que el gesto es una porquería y no le sigues?". "El público", explica Tatiana Arús en el plató, donde enseña cómo hasta Chayanne se ha sumado a la moda del "farmeo".

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