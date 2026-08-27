Ahora

Viral

Karol G y Daiky Gamboa "farmean" para presentar su tema 'No me arrepiento sentir tanto'

Karol G y Daiky Gamboa han publicado este vídeo en el que se retan a "farmear" en la promoción de su último tema conjunto: 'No me arrepiento sentir tanto'.

Karol G y Daiky Gamboa "farmean" para presentar su tema 'No me arrepiento sentir tanto'

Karol G y Daiky Gamboa han promocionado su última colaboración, 'No me arrepiento sentir tanto', con este vídeo en el que demuestran realmente lo que es "farmear aura". "Este vídeo se ha vuelto muy viral en redes sociales", explica Tatiana Arús, que destaca que "gana por goleada Karol G". Tras ver el vídeo, Alfonso Arús tiene una duda: "¿En qué momento se da por bueno el farmeo?, ¿quién tiene que decir que el gesto es una porquería y no le sigues?". "El público", explica Tatiana Arús en el plató, donde enseña cómo hasta Chayanne se ha sumado a la moda del "farmeo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Suben a 177 los muertos en Nepal tras una riada: hay cuatro españoles entre los 1.500 desaparecidos
  2. Última hora de la crisis migratoria de Ceuta | Bolaños: "La presión migratoria que afecta a Ceuta y Melilla no es nueva y siempre ha sido objeto de atención del Gobierno"
  3. Educación pondrá en marcha un plan de seguridad extraordinario para la vuelta al cole en Ceuta el 8 de septiembre
  4. Empeora el estado de salud del rey Harald V de Noruega
  5. Roban el Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería más valiosos de la Edad de Bronce en Europa
  6. Meta llega a un acuerdo y pagará casi 17.000 millones de dólares para resolver las demandas por crear adicción a menores