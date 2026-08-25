Karol G, Maluma, Sebastián Yatra, Chris Martin... los famosos lo dan todo en los conciertos benéficos por Colombia y Venezuela

Karol G ha anunciado tras el concierto la donación de 1,2 millones de dólares para ayudar a Colombia tras el terremoto, mientras que Gustavo Dudamel ha organizado un concierto benéfico para Venezuela.

Alfonso Arús enseña en este vídeo los mejores momentos del multitudinario concierto benéfico 'Voces por la vida' en el que más de 30 artistas han participado para recaudar fondos para Colombia tras el devastador terremoto. "Han conseguido recaudar más de 3,6 millones de dólares", explica Tatiana Arús, que destaca que Karol G ha anunciado tras el concierto la donación de 1,2 millones de dólares.

"Lo de Shakira también ha sido espectacular", afirma Alfonso Arús, que destaca que "los vips se están portando fenomenal para recaudar fondos": "Actúan mucho más rápido los cantantes que los gobiernos". Además, Tatiana Arús enseña las actuaciones de otros artistas como Maluma, que cantó uno de sus grandes éxitos, 'Corazón'. Sebastián Yatra también puso todo el mundo a bailar al ritmo de 'Tacones rojos'.

Por último, Chris Martin también ha querido participar en un concierto benéfico, pero, esta vez, por Venezuela. El artista ha sorprendido participando en la despedida de Gustavo Dudamel, quien para despedirse como director de la filarmónica de Los Ángeles ha decidido recaudar fondos para Venezuela tras el terremoto. "Tras 17 años pone fin a su carrera en Los Ángeles y se va a trasladar a la filarmónica de Nueva York", explica Tatiana Arús sobre el marido de la actriz española María Valverde, que también contó con la colaboración de Carlos Vives.

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