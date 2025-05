Justin Bieber sorprende a Hailey Bieber con mariachis mientras desayuna por el Día de la Madre

Justin Bieber ha sorprendido a su mujer por el Día de la Madre con un grupo de mariachis. Mientras Hailey Bieber estaba desayunando en la terraza de su casa, el grupo de mariachis ha aparecido cantando-

"Pero, vamos a ver, con la cantidad de canciones nuevas mexicanas magníficas que hay, ¿hay que acabar siempre con 'Cielito lindo?", pregunta alucinado Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas afirma que "es que se lo piden".

"No, se lo piden no, es que no saben otra", contesta el presentador de Aruser@s, que pregunta: "Nada, que no hay remedio, ¿tenéis una de Carlos Rivera?".

"Eh, que en el coche ponemos a Carlos Rivera", destaca, por su lado, Angie Cárdenas.