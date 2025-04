Alfonso Arús, sobre la preocupante actitud de Justin Bieber en Coachella: "Esos pantalones son de diarrea"

Del 11 de abril al 20 se celebrará en California el Festival de Coachella, uno de los más importantes del año. En él, ya ha habido grandes actuaciones como la de Lady Gaga, que ha sido muy aplaudida por su concierto, que duró varias horas. Billie Eilish ha sido una de las últimas actuaciones del primer fin de semana.

Por otro lado, aunque no ha actuado ninguna artista española, Lola Índigo acudió al festival para disfrutar del concierto de Lady Gaga, donde acudió con un look de transparencias negros. "No va Melody, no va Rosalía, no va Aitana...", reflexiona Tatiana Arús, que lamenta la ausencia de españolas sobre el escenario. Por su parte, Cardi B sorprendió con un mono ajustado a 40 grados mientras que Paris Hilton decidió acudir con un look boho blanco.

Por último, Justin Bieber ha recibido muchas críticas al protagonizar una extraña actitud en el festival, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, donde aparece con "pantalones cagaos", destaca Alfonso Arús: "Ya no son cagaos, son de diarrea". Y es que el cantante lleva tiempo preocupando a sus fans al protagonizar polémicas imágenes.