Julia Roberts acude por primera vez al Festival de Venecia: este es el vídeo de su original look

Julia Roberts ha debutado en el Festival de Venecia con la mejor de sus sonrisas. La actriz, que ha llegado a la ciudad italiana con un desenfadado look, se ha mostrado de lo más cercana con sus fans.

Por primera vez, Julia Roberts ha acudido al Festival de Venecia. La actriz ha apostado por un look más desenfadado para debutar ante los medios de comunicación y saludar a sus fans, con los que ha estado un rato firmando autógrafos. "Tenemos muchas ganas de verla porque va a debutar en la alfombra roja este próximo viernes", detalla Tatiana Arús.

Por otro lado, la actriz Laura Dern ha llegado con una falda sencilla y glamurosa que le ha permitido salir fácilmente del vaporetto. George Clooney, que fue le primero en llegar junto a su mujer, Amal Clooney, ha vuelto a aparecer, esta vez en solitario, con su color de pelo habitual.

Por último, Adam Sandler ha dejado atrás su look deportivo y la pelota de baloncesto del primer día. "Agradecemos que se haya puesto un traje algo más adecuado", destaca Tatiana Arús.

"Todos ellos se van a dejar un dinerito cuando tomen algo en la Plaza San Marcos", destaca Alfonso Arús, que bromea: "Incluso para George Clooney puede suponer un problema económico".